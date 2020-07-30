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Akdeniz ve Ege’yi aratmıyor! Van Gölü sahilleri dolup taştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde serinlemek isteyen onlarca kişi Van Gölü'nde soluğu alıyor. Van Gölü'nün serin sularına kendini bırakan vatandaşlar, yüzmenin yanı sıra gölde yapılan sportif faaliyetlere de katılıyor.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde, Van Gölü sahilleri serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Özellikle hafta sonlarında Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Ahlat ve Adilcevaz’ın Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor. Son yıllarda göl turizmine yönelik yapılan yatırımlar ve artan plajlarla birlikte yaz mevsiminde Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir eden Van Gölü sahilleri temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Van Gölü’nde gezi tekneleri ile yapılan turlar, sürat teknesi, jet ski, muz ve ringolar ile yapılan bir çok aktivite vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

'BÖLGE HALKI EGE VEYA AKDENİZ'İ DEĞİL, VAN GÖLÜ'NÜ TERCİH ETSİN'

Kahramanmaraş’tan Ahlat’a yaz tatili için gelen Halil İbrahim Orçan, yaz tatilini ve yüzme tercihini Ege ve Akdeniz’de değil Van Gölü’ne yaptığını belirtti. Orçan, “Genellikle son yıllarda Van Gölü’nü tercih ediyorum. Akdeniz bölgesi de güzel ama Van Gölü’de çok güzel ve temiz“ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

'YAZ TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

“Ahlat’ta arkadaşlarım var ve ben her yıl 10 veya 15 gün gelip yanlarında kalıyorum tatilimi yapıyorum. Bu bölge halkının ve Türkiye’nin diğer bölgesinde ki vatandaşların Van Gölü’ne gelip yüzmelerini öneriyorum.“
“Çünkü burası çok temiz çok doğal bir yer Akdeniz’i, Ege’yi ve Marmara’yı aratmıyor. Ahlat bölgesini özellikle tavsiye ediyorum. Özellikle burada çok güzel su sporları faaliyetleri de yapıyoruz.”
Van Gölü’nün Ahlat sahilinde aile plajı işleten Harun Barçın, Ahlat’ta çok fonksiyonlu ve su sporları yapılacak plaj kurduklarını ve yaz turizme katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Barçın, sözlerine şöyle devam etti:
“Plajımızda aile kısmı ayrı yerde, erkekler plajı ayrı yerde bulunuyor. Plajımızda soyunma kabinleri, duşlarımız, şezlonglar ve şemsiyelerimiz mevcut. Ailelerin daha rahat edebilmeleri için yastıklı, minderli localarımız var.”
“Plajımızda gezi teknemizde mevcut. Gelen misafirlerimizi Van Gölü’nde gezdiriyoruz. Sürat teknemiz, jet ski ve su sporları yapılacak muzlar ve ringolar gibi bir çok aktivite mevcut durumda.”
“Biz plajımızda yüzme kursları da veriyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Van Gölü’nün kıyı kenar çizgisinde bulunan en güzel kumsalı Ahlat’ta bulunuyor.”
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