Akdeniz ve Ege’yi aratmıyor! Van Gölü sahilleri dolup taştı

Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde, Van Gölü sahilleri serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Özellikle hafta sonlarında Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Ahlat ve Adilcevaz’ın Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor. Son yıllarda göl turizmine yönelik yapılan yatırımlar ve artan plajlarla birlikte yaz mevsiminde Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir eden Van Gölü sahilleri temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Van Gölü’nde gezi tekneleri ile yapılan turlar, sürat teknesi, jet ski, muz ve ringolar ile yapılan bir çok aktivite vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

'BÖLGE HALKI EGE VEYA AKDENİZ'İ DEĞİL, VAN GÖLÜ'NÜ TERCİH ETSİN'

Kahramanmaraş’tan Ahlat’a yaz tatili için gelen Halil İbrahim Orçan, yaz tatilini ve yüzme tercihini Ege ve Akdeniz’de değil Van Gölü’ne yaptığını belirtti. Orçan, “Genellikle son yıllarda Van Gölü’nü tercih ediyorum. Akdeniz bölgesi de güzel ama Van Gölü’de çok güzel ve temiz“ dedi ve sözlerine şöyle devam etti: