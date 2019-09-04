HABER

Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11 belediye arasında anlaşma sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11 belediye, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği protokolü için bir araya geldi.“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” projesi kapsamında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Girne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla belediyeleri arasında anlaşmaya varıldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, 189 bin 435 Avroluk bütçeye sahip olan projenin başarılı ve örnek bir proje olduğunu söyledi.

Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11 belediye arasında anlaşma sağlandı

Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11 belediye, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği protokolü için bir araya geldi.
“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” projesi kapsamında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Girne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla belediyeleri arasında anlaşmaya varıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, 189 bin 435 Avroluk bütçeye sahip olan projenin başarılı ve örnek bir proje olduğunu söyledi. Projenin AB tarafından desteklenmesinin önemli bir detay olduğuna dikkat çeken Gürbüz, projede devamlılığının önemini vurguladı.

“Kıyılarımızda zararlı türlerin geliştiğini görüyoruz”
Antalya’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin gözbebeği bir kent olduğunun altını çizen Gürbüz, “Kültürel miraslarımızın kuşaktan kulağa aktarılması gerekiyor. Dolayısıyla kıyılarımızı korumamız lazım. Kıyılarımızda zararlı türlerin geliştiğini görüyoruz. Aslan balığının yanında balon balığı Akdeniz’de fazla sayıda üreyen bir balık haline geldi. Balıkçılarımız ve bizler de az balık tüketir hale geldik” diye konuştu.
11 il ile anlaşma sağlandığına dikkat çeken Mustafa Gürbüz, “11 il ile yapabileceklerimiz konusunda hareket edeceğiz. Yavru vatanımızda burada, onları da düşünüyoruz” dedi.
Projede farkındalık oluşturulması için posterler, broşürler, seminerler hazırlandığını belirten Gürbüz, “Antalya’mız en fazla mavi bayrağa sahip bir kent. Bu mirası kuşaklarımıza aktarmak gerekiyor. Gelecek kuşaklarımıza sağlıklı bir dünya bırakabilmek için bizlere önemli sorumluluklar düşüyor. Projeye katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11 belediye arasında anlaşma sağlandı

Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11 belediye arasında anlaşma sağlandı

Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11 belediye arasında anlaşma sağlandı

Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11 belediye arasında anlaşma sağlandı

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Sivas Kongresinin 100. yıl dönümüSivas Kongresinin 100. yıl dönümü
Belediye başkanı yeni çöp arabalarıyla şehir turu attıBelediye başkanı yeni çöp arabalarıyla şehir turu attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.