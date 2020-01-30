Akdeniz ve Manisa'da peş peşe son dakika deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Akdeniz ve Manisa'da son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada'ya 58.2, Marmaris'e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris'te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi.

AKDENİZ'DE DEPREM: 4.4'LÜK İKİNCİ SARSINTI

Ayrıca bu depremin ardından, saat 04.46'da On İki Ada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

MANİSA'DAN DA SON DAKİKA DEPREM HABERİ

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 7:35'te 3.8 büyüklüğündeki deprem, meydana geldi. Deprem Manisa merkez ve ilçelerinde hissedilirken günlerdir süren depremlerin endişesi sürüyor.

MARMARİS AÇIKLARINDA BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,97 kilometre, Marmaris'in ise 170 kilometre açıklarında saat 08.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 17,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.

(DHA)

