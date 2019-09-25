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Akdeniz yat rallicileri İskenderun’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 20:49 | Son Güncelleme

Türkiye sahillerinin güzelliklerine dikkat çekmek ve güzellikleri keşfetmek için yola çıkan 41 yelkenli Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştı.Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi 41 yelkenli, sahillerin güzelliklerini tanımak ve denizciliği geliştirmek için çıktıkları Akdeniz Yat Rallisi kapsamında İskenderun Körfezi’ne ulaştı.

Türkiye sahillerinin güzelliklerine dikkat çekmek ve güzellikleri keşfetmek için yola çıkan 41 yelkenli Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştı.
Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi 41 yelkenli, sahillerin güzelliklerini tanımak ve denizciliği geliştirmek için çıktıkları Akdeniz Yat Rallisi kapsamında İskenderun Körfezi’ne ulaştı. İskenderun Dinez Ticaret Odasının ev sahipliğinde balıkçı barınağına demirleyen yelkenliler, Arsuz kıyılarını ziyaret ettikten sonra Kıbrıs’a geçecekler.
DADDralli Akdeniz 2019 (Likya, Pamfilya ve Kilikya) “Eski Uygarlıkların Dümensuyunda Seyir” rallisine katılan yelkenciler, Türkiye güney kıyılarının doğal ve tarihi güzelliklerini eski uygarlıkların ayak izleri ile takip ediyorlar. 1 Eylül’de Orhaniye Martı Marina’dan başlayan rallide 25 Eylül’de İskenderun’a ulaşan ralliciler, buradan Kıbrıs’a geçecekler ve sonra yeniden Türkiye kıyılarına dönerek, 15 Ekim’de Fethiye Ece Marina’da olacaklar.
İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan yat rallicileri adına konuşan DADD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Türkmen, Türkiye denizlerinde artık DADD ralliler olacağını belirterek, "Seneye yine 20 tekne olarak geleceğiz, çünkü limanlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden sayımızı 25’i geçirmemeyi planlıyoruz. Limanlar daha büyük olursa daha çok yelkenli ile buralara gelebiliriz. Dernek olarak Karadeniz rallisi yapmıştık, bu yıl Akdeniz rallisinin ilkini yaptık. Ege rallileri yapılıyor, neden Akdeniz rallisi yapılmasın dedik ve Akdeniz rallisini yaptık. 41 tekneyiz, İskenderun’a daha sık gelebilmemiz için Adana Karataş bölgesinde bir konaklama imkanımız olması lazım. Fakat o bölgede deniz çok uygun şartlarda değil, imkanlar oluşursa o bölgede de konaklamak ve bu sayede İskenderun’a daha sık ve kalabalık gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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