Akdeniz'de 130 sığınmacıyı taşıyan bot battı

Ocean Viking gemisi Arama ve Kurtarma Koordinatörü Luisa Albera, "Zamana karşı yarışarak, dalgaların boyunun altı metreye kadar ulaştığı bir denizde arka arkaya bu botlardan ikisini aradık. Olay yerine geldiğimizde sağ kimseye ulaşamadık, enkazın yakınlarında en az 10 cansız beden bulduk" şeklinde konuştu.

SOS Mediterranee, Akdeniz'de batma tehlikesi ile karşı karşıya kalan sığınmacıları taşıyan teknelere yardım etmek için kurulan Alarm Phone adlı girişim üzerinden imdat çağrısının iletildiğini, son iki günde toplam üç botun yardım istediğini açıkladı. SOS Mediterranee, imdat çağrısı geldiğinde kurtarma gemisi Ocean Viking'in kaza yerinden en az 10 saat mesafede olduğunu kaydetti.

Kurtarma gemisi Ocean Viking, devletlere ait kurtarma birimlerinin harekete geçmemesini eleştirdi.Yardım örgütü SOS Mediterranee, 130 sığınmacıyı taşıyan lastik botun Perşembe akşamı Libya açıklarında battığını duyurdu. SOS Mediterranee, faciada en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Örgüt, kurtarma gemisi Ocean Viking'in imdat çağrısı yapan botu saatlerce aramasının ardından, Trablus'un güneydoğusu açıklarında alabora olmuş bota ve sığınmacıların cansız bedenlerine ulaştığını belirtti.

IOM: En az 100 ölü

Albera, hiçbir devlete ait kurtarma merkezinin veya bölgede yetkili hiçbir sahil güvenlik biriminin destek olmamasını da eleştirdi. Albera, Ocean Viking'in arama çalışma sıralarında üç ticari gemi ile iş birliği yaptığını da sözlerine ekledi.

İtalyan Avvenire gazetesinin online sayfasındaki haberde de, İtalya, Malta ve Libya'daki hiçbir kurtarma merkezinin yardım için koordinasyon yapmadığı, Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex'e ait uçakların bölgede uçuş yapmasına rağmen sinyal göndermediği ifade edildi.

Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Akdeniz bölgesinden edinilen haberlere göre meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama ve kurtarma gemileri görevlendirme çağrımızı tekrarlıyoruz" ifadesine yer verildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, 2021 yılının başından bu yana tehlikeli bir yolculukla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen 450'den fazla göçmen hayatını kaybetti.