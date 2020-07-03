Akdeniz'de 180 göçmeni kurtaran yardım gemisi bir haftadır güvenli liman bekliyor

Libya'dan Avrupa'ya kaçmak için denize açılan 180 göçmeni kurtaran bir yardım gemisi, İtalya ve Malta'nın güvenli liman açmaması nedeniyle bir haftadan uzun süredir denizde bekliyor.

SOS Mediterranee derneği tarafından işletilen kurtarma gemisi Ocean Viking, Akdeniz'de 25 ve 30 Haziran'da yaptığı 4 farklı operasyonda toplam 180 göçmeni kurtardı. Derneğin açıklamasına göre gemi, kurtarma operasyonları sonrası İtalya ve Malta'ya 5 kez güvenli liman talebinde bulundu ancak olumlu yanıt alamadı.

Dernek, İtalya-Malta arasındaki sularda yapılan operasyonlar sonrası ilk olarak 26 Temmuz'da her iki ülkeden de güvenli liman talep ettiklerini, bu talebi daha sonra 4 kez daha tekrarladıklarını belirtti.

Gemideki göçmenlerin psikolojik ve fiziksel olarak bitkin durumda oldukları, dün iki kişinin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğu açıklandı. Gemi görevlileri tarafından kurtarılan bu iki kişi dışında çok sayıda göçmenin de intihar eğilimi ve depresyon belirtileri gösterdikleri belirtiliyor.