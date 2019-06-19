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Akdeniz’de 270 litre kaçak alkol ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve yaptıkları operasyonda 270 litre kaçak alkol ele geçirdi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 21 günlük yaptığı çalışmalarda N.B.

Akdeniz’de 270 litre kaçak alkol ele geçirildi

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve yaptıkları operasyonda 270 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 21 günlük yaptığı çalışmalarda N.B. ve M.B. isimli şahısların Karaduvar Mahallesi’nde bulunan ikametlerinde kaçak alkol ürettiklerinin bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır hale getirilmiş 270 litre kaçak alkol ele geçirdi. Uyuşturucu madde satanlara da operasyon düzenleyen ekipler, 75 gram esrar, 12 ecstasy hap ile 3 kök Hint keneviri ele geçirirken, 10 kişiyi gözaltına aldı. Hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik de çalışma yürüten ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına alırken, çalıntı 1 motosikleti de sahibine teslim etti.
Aranan şahıslara yönelik de çalışma yapan ekipler, uyuşturucu uyarı madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 15 yıl ve aralıklarla hapis cezası bulunan 144 şahsı yakaladı.

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