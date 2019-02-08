ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 45.08 kilometre açığında saat 15.28'deki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi.

