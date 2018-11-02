Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA) - AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.11'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kıyı şeridinden 29 kilometre uzaklıkta oldu. Yerin 14,69 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nce 4.1 olarak duyuruldu. Sarsıntı, kentte hissedilmedi.
FOTOĞRAFLI
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu
Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...
3 gündür kayıplar! Korkunç ihtimal! ' Tecavüz edilmesinden korkuyorum'
Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı
Trump: Göçmenler bize taş atarsa askerlerimiz ateş açacak
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum