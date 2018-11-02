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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA) - AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.11'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kıyı şeridinden 29 kilometre uzaklıkta oldu. Yerin 14,69 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nce 4.1 olarak duyuruldu. Sarsıntı, kentte hissedilmedi.

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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

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