Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

DALAMAN (Muğla), (DHA)- AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman ilçesinden de hissedilen, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 07.32'de, merkez üssü Akdeniz olan, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6.1 kilometre altında meydana gelen deprem, Muğla'nın Dalaman ilçesinden hissesildi. Sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu depremin ardından biri 08.05, diğeri ise 08.21'de olmak üzere 1.7 ve 1.2 büyüklüğünde hafif şiddette iki sarsıntı daha meydana geldi.

