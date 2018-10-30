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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 04:24 | Son Güncelleme

AKDENİZ'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA,(DHA) - AKDENİZ'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 03.25'te Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğümde deprem meydana geldi. Deprem kıyı şeridinden 32.52 kilometre mesafede gerçekleşti. Yerin 6.37 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 4.4 olarak duyurdu.

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