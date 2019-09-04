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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 04:49 | Son Güncelleme

AKDENİZ'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANKARA,(DHA) - AKDENİZ'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, On İki Ada açıklarında saat 04.01'de Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 13.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 80 kilometre ile On İki Ada olarak belirlenirken, Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak ise Muğla'nın Marmaris ilçesi olduğu kaydedildi.

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