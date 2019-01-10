HABER

Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 22:49 | Son Güncelleme

DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİ ​AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında iki artçı deprem daha meydana geldi.

DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİ
​AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında iki artçı deprem daha meydana geldi. İlk depremin ardından saat saat 21.33'te 3.1 büyüklüğünde artçı deprem kaydedeldi. Derinliği yaklaşık 34 kilometre olarak saptanan depremin en yakın yerleşim yeri olarak Datça Yazıköy'e mesafesi 256 kilometre olarak tespit edildi. Yine aynı bölgede saat 21.35'te 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise 6.5 kilometre derinlikte ölçüldü. En yakın yerleşim yeri olarak ise 230 kilometre ile Datça Yazıköy oldu.

DATÇA(Muğla), (DHA)

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldiUkrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi
Büyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattıBüyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.