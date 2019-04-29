HABER

Akdeniz'de 4,8 ve 3,8'lik iki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 08:41 | Son Güncelleme

AKDENİZ'de, saat 07.43'te 4,8, saat 08.00'de de 3,8 büyüklüklerinde art arda iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'te, Akdeniz'de, Marmaris'in 144 kilometre açığında Richter Ölçeği'ne göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AKDENİZ'de, saat 07.43'te 4,8, saat 08.00'de de 3,8 büyüklüklerinde art arda iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'te, Akdeniz'de, Marmaris'in 144 kilometre açığında Richter Ölçeği'ne göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Saat 08.00'de ise yine Akdeniz'de, Marmaris'in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İZMİR, (DHA)

PARTNERAhmet Kural'ın şaşırtan ev kararı!Ahmet Kural'ın şaşırtan ev kararı!
Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten düştü Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten düştü
Alanyasporlu Josef Sural kimdir?Alanyasporlu Josef Sural kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kömürlerin arasına saklamışlar! Hepsi ortaya çıktı

Kömürlerin arasına saklamışlar! Hepsi ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Takip ettiği kadına cinsel organını göstermişti! O tacizci yakalandı

Takip edip cinsel organını göstermişti! O tacizci yakalandı

Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten düştü

Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten düştü

Alanyasporlu Josef Sural kimdir? Josef Sural hangi takımlarda forma giydi?

Alanyasporlu Josef Sural kimdir?

Kahreden haber! Alanyasporlu genç futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti!

Alanyasporlu genç futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.