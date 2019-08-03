Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz\u2019de 5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\nAFAD verilerine g\u00f6re, saat 12.51\u2019de merkez \u00fcss\u00fc Marmaris\u2019in 186 km a\u00e7\u0131\u011f\u0131nda olan 5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.PARTNERKimse g\u00f6z\u00fcn\u00fc alamad\u0131!Bir bebekle ba\u015flad\u0131, sipari\u015f yeti\u015ftiremiyorTEM Otoyolu'nda kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan yayaya ara\u00e7 \u00e7arpt\u0131
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