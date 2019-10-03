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Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 08:19 | Son Güncelleme

AKDENİZ’de merkez üssü Muğla’nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- AKDENİZ’de merkez üssü Muğla’nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın kıyı şeridindeki ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de, Muğla’nın Dalaman ilçesinin 47.67 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.44’te meydana geldi. Yerin 6.41 kilometre derinliğinde olan deprem, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

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