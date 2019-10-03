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Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 08:42 | Son Güncelleme

AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Marmaris ilçeleri açıklarında, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Marmaris ilçeleri açıklarında, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir can ve mal kaybına uğramadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 07.44'te Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesine 43.55, Ortaca ilçesine 48.20, Marmaris ilçesine 49.66 kilometre uzaklıkta, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Marmaris ve Fethiye ilçeleri başta olmak üzere Antalya'nın ilçelerinde de hissedildi. Denizde meydana gelen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.

Depremin hissedildiği ilçelerden Fethiye'nin Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca ilçede durumun sakin olduğunu belirtti. Karaca, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Eğitimle ilgili de bir aksama yok. Aileler çocuklarını okullarına bırakıyorlar. Herhangi bir binada hasar da yok" dedi. Kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Cavit AKGÜN, Ercan KAYLI / MUĞLA (DHA)

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