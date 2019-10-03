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Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

PROF.

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)

PROF. DR. SÖZBİLİR, FAY HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin olduğu fayla ilgili bilgi verdi. Sözbilir, "Muğla'nın 100 kilometre güneyinde olan deprem, Pliny-Strabo fay zonu olarak bilinen ve Afrika levhasının yırtıldığı zona karşılık gelen makaslama fayı üzerinde gelişti. Bu fay kabuksal ölçekli büyük bir doğrultu atımlı fay zonu olup, Anadolu karasında Fethiye-Burdur hattı boyunca geniş bir fay zonunun oluşumuna neden olmuştur. Bu bolgede fayların birbirini tetiklemesi olasıdır" dedi.
2 DEPREM DAHA OLDU
Öte yandan Ege Denizi'nde, saat 07.57'de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde, Akdeniz'de ise saat 09.27'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'ndeki deprem, 5,11 kilometre derinlikte oldu. Akdeniz'deki deprem ise Muğla'nın Marmaris ilçesinin 44,20 kilometre açığında ve 10,06 kilometre derinlikte meydana geldi.

Cavit AKGÜN- Ercan KAYLI/MUĞLA, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)

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