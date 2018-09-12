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Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 65 kilometre açıkları olan 5,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Antalya açıklarında deprem

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