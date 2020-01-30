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  4. Akdeniz'de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem (2)

Akdeniz'de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 06:55 | Son Güncelleme

8 DEPREM DAHA GERÇEKLEŞTİ Akdeniz'de Yunanistan'ın On İki Ada açıklarında meydana gelen 5.4 ve 4.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, büyüklükleri 2.7 ve 4.4 arasında değişen 8 deprem daha gerçekleşti.

8 DEPREM DAHA GERÇEKLEŞTİ

Akdeniz'de Yunanistan'ın On İki Ada açıklarında meydana gelen 5.4 ve 4.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, büyüklükleri 2.7 ve 4.4 arasında değişen 8 deprem daha gerçekleşti. Depremlerin merkez üssü Girit adasının doğusu, On İki Ada'nın ise güneydoğusu olarak tespit edildi.
"HİSSETMEDİK"
DHA muhabirinin depremle ilgili sorusunu Marmarisli bir vatandaş, "Hissetmedik, ilk defa duydum" şeklinde yanıtladı.
Marmaris'te geçen Salı günü de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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