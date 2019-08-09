Akdeniz'de 85 sığınmacı kurtarıldı

Sınır Tanımayan Doktorlar Almanya Direktörü Florian Westphal kurtarma operasyonunun, "Akdeniz'de kurtarma gemilerine ihtiyaç olduğunu" gösterdiğini söyledi. Westphal, "Bu insani krizle özel yardım örgütleri tarafından başedilemez. Deniz kurtarma faaliyetleri devletlerin bir görevidir" dedi. Westphal ayrıca Ocean Viking gemisinin bölgede başka kurtarmaya muhtaç insanlar olup olmadığını araştıracağını belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Méditerranée Akdeniz'de üç yıl boyunca sürdürdükleri kurtarma faaliyetlerine İtalya'nın siyasi baskıları sonucunda 2018 yılında ara vermişti.

Ocean Viking adlı Norveç bandıralı geminin Marsilya'dan açıldığı ve söz konusu operasyonun geminin ilk faaliyeti olduğu belirtiliyor.

Sığınmacı kurtarma gemisi Ocean Viking Cuma günü Libya açıklarında 85 sığınmacıyı kurtardı.Sığınmacı kurtarma gemisi Ocean Viking Cuma günü Libya açıklarında 85 sığınmacıyı kurtardı. Gemiyi SOS Méditerranée ile birlikte işleten Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, kurtarılanlar arasında 4 de çocuk bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan aşırı sağcı İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini Cuma günü Norveç hükümetine bir yazı göndererek ülkesinin Ocean Viking gemisinde bulunan sığınmacıları almaya "ne yasal olarak yükümlü ne de hazır" olduğunu ifade etti.

Akdeniz'de bulunan İspanyol Proactiva Open Arms örgütüne ait Open Arms gemisinde de Avrupa ülkeleri tarafından alınmayı bekleyen 121 sığınmacı bulunuyor. Gemi, 1 Ağustos'ta Libya açıklarında iki farklı operasyonla toplam 123 sığınmacıyı kurtarmıştı.

Gemi sekiz gündür anda Malta ile İtalya arasında bulunuyor. Her iki ülke de geminin limanlarına yanaşmasına izin vermiyor. İtalya sığınmacılardan sadece iki hamile kadının ülkeye girmesine izin verdi.

Ünlü Hollywood yıldızı Richard Gere Cuma sabahı Open Arms gemisinde bulunan sığınmacıları ve mürettebatı ziyaret etti. Proactiva Open Arms tarafından yayınlanan videoda Gere "Lampedusa'dan geldim. Gemideki herkese yetecek kadar su ve gıda getirdik" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verdiği rakamlara göre Libya'daki sığınmacı kamplarında en az 5 bin 200 kişi yaşıyor. Sığınmacıların bu kampları terk etmesine izin verilmemesi yardım kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

AFP,epd / EC,ET

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