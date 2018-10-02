Akdeniz'de altyapı yatırımları 60 milyon liraya ulaşacak

MERSİN (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesinin altyapı yatırımlarının 60 milyon liraya ulaşacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, Çilek, Karaduvar ve Üçocak mahallelerindeki asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde denetledi.

Pamuk, muhtar ve vatandaşlarla görüşerek çocukların park ve oyun grubu talepleri üzerine yer tespiti için ekiplere talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamuk, ilçe genelinde asfalt serimi, kilitli parke taşı, karo ve bordür kaplama hizmetleri ile ilgili ihale süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Akdeniz’in en ciddi sorunlarından altyapı eksikliğini gidermek için çalıştıklarını aktaran Pamuk, "Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek amacıyla hiçbir ayrım yapmadan 65 mahallemize hizmet veriyoruz. Akdeniz’i hak ettiği altyapıya kavuşturmak için yaklaşık 2 yıl içinde 40 milyon lira harcadık. Önümüzdeki süreçte yine altyapı hizmetleri için bütçemizden 20 milyon lira daha kullanacağız." ifadelerini kullandı.