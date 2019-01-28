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Akdeniz’de aranan 23 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 22:48 | Son Güncelleme

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. Ekiplerin, dolandırıcılık, kaçak sigara, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık gibi suçlara yönelik yaptığı çalışmalarda 14 kişi gözaltına alınırken, şahıslarla birlikte 3 bin 661 paket gümrük kaçağı sigara, 36 paket nargile tütünü, 2 bin 420 paket makaron sigara, 70 gram takoz esrar, 24 captagon hap, 700 gram esrar, bin lira para ele geçirildi.
Ekiplerin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda ise terör örgütü propagandası, uyuşturucu madde ticareti, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, yağma, kaçakçılık, ateşli silahlarla bıçaklar hakkında kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik, hakaret, yaralama, alkollü araç kullanma gibi suçlardan 5 yıl 7 ay ile aralıklarla hapis cezası bulunan 23 kişi de yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

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