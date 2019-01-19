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Akdeniz'de batan bottaki 117 düzensiz göçmen ölü veya kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 22:30 | Son Güncelleme

İtalyan Donanması tarafından sağ kurtarılan 3 düzensiz göçmen, batan botta 120 kişi olduklarını ve diğerlerinin boğularak öldüğünü söylerken, Uluslararası Göç Örgütünün bu ülkedeki Sözcüsü Flavio Di Giacomo "Kayıp 117 kişi arasında biri hamile 10 kadın, biri 2 aylık iki bebek de var" açıklaması yaptı - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "Başbakan olarak, insan ticareti yapanların hepsinin tek tek Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmeleri garanti edilmeden huzur olmayacağını düşünüyorum" - İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Sivil toplum örgütleri denize dönüyor, göçmenler ölüyor"

MADRİD (AA) - Akdeniz'de Libya açıklarında dün batan bottaki 117 düzensiz göçmenin ölü ya da kayıp olduğu bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünün İtalya'daki Sözcüsü Flavio Di Giacomo, İtalyan Donanması'na ait helikopter tarafından kurtarılan ve Lampedusa Adası'nda hastaneye getirilen 3 düzensiz göçmenden aldıkları bilgileri basınla paylaştı.

Di Giacomo, "Lampedusa'da bulunan, kurtarılan 3 kişi bize botta 120 kişi olduklarını söyledi. 11 saat denizde yol aldıktan sonra botun batmaya ve içindekilerin boğulmaya başladığını anlattılar. Birilerinin kendilerini kurtarması için üç saat denizde kalmışlar. Kayıp olan 117 kişi arasında biri hamile 10 kadın, biri 2 aylık iki bebek de var." diye konuştu.

Di Giacomo, 3 düzensiz göçmenin ayrıca "Libya'ya dönmektense ölmek daha iyi." dediğini de aktardı.

İtalyan Donanmasına ait bir uçak tarafından fark edilen batan bota yardım için İtalyan askeri gemisinden bir helikopter gönderilmiş ve denizdeki 3 kişi kurtarılmıştı. İtalyan Donanması tarafından yapılan ilk açıklamalarda botta 20 kişi olduğu belirtilmişti. Kayıp olan düzensiz göçmenlerin aranmasının Libya Sahil Güvenliği tarafından organize edildiği ve bölgeye Libya bayraklı bir ticari geminin gönderildiği duyurulmuştu.

Öte yandan Akdeniz'de yaşanan bu yeni düzensiz göçmen dramı karşısında İtalya'dan yapılan resmi açıklamalarda büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yaptığı yazılı açıklamada, "Kadın, bebek ve erkeklerin bulunduğu 100'den fazla kişinin Akdeniz'de hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Giuseppe Conte de Matera kentinde gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Başbakan olarak insan ticareti yapanların hepsinin tek tek Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmeleri garanti edilmeden huzur olmayacağını düşünüyorum. Bunlar insanlık suçu işliyor. İtalyan halkına hizmet etme görevim bittikten sonra avukat kimliğimle bu kişilerin peşine düşmek ve Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmelerini garanti etmek için çalışacağım." dedi.

Göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada sivil toplum örgütlerini suçladı.

Facebook'tan "Sivil toplum örgütleri denize dönüyor, göçmenler ölüyor." mesajını paylaşan Salvini, insan ticareti yapan suç örgütlerinin STK'leri kullandığını, daha sonra da düzensiz göçmenleri kabul etmediği için kendisinin günah keçisi ilan edildiğini kaydetti.

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Akdeniz'de düzensiz göçmen batan bot İtalya

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