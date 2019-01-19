Akdeniz'de batan bottaki 117 düzensiz göçmen ölü veya kayıp

MADRİD (AA) - Akdeniz'de Libya açıklarında dün batan bottaki 117 düzensiz göçmenin ölü ya da kayıp olduğu bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünün İtalya'daki Sözcüsü Flavio Di Giacomo, İtalyan Donanması'na ait helikopter tarafından kurtarılan ve Lampedusa Adası'nda hastaneye getirilen 3 düzensiz göçmenden aldıkları bilgileri basınla paylaştı.

Di Giacomo, "Lampedusa'da bulunan, kurtarılan 3 kişi bize botta 120 kişi olduklarını söyledi. 11 saat denizde yol aldıktan sonra botun batmaya ve içindekilerin boğulmaya başladığını anlattılar. Birilerinin kendilerini kurtarması için üç saat denizde kalmışlar. Kayıp olan 117 kişi arasında biri hamile 10 kadın, biri 2 aylık iki bebek de var." diye konuştu.

Di Giacomo, 3 düzensiz göçmenin ayrıca "Libya'ya dönmektense ölmek daha iyi." dediğini de aktardı.

İtalyan Donanmasına ait bir uçak tarafından fark edilen batan bota yardım için İtalyan askeri gemisinden bir helikopter gönderilmiş ve denizdeki 3 kişi kurtarılmıştı. İtalyan Donanması tarafından yapılan ilk açıklamalarda botta 20 kişi olduğu belirtilmişti. Kayıp olan düzensiz göçmenlerin aranmasının Libya Sahil Güvenliği tarafından organize edildiği ve bölgeye Libya bayraklı bir ticari geminin gönderildiği duyurulmuştu.