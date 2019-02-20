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Akdeniz'de deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin saat 13.43'te gerçekleştiği belirlendi.

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AFAD Akdeniz deprem

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