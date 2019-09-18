Akdeniz'de doğal gaz gerginliği: Kıbrıslı Rumlardan iki şirkete yetki

Kıbrıs Cumhuriyeti, adanın güneyi ile güneydoğusunu kapsayan bölgelerde doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmaları için iki yabancı enerji şirketine yetki verdi. Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis, Fransız Total ve İtalyan Eni şirketlerine gerekli izinlerin verildiğini televizyondan açıkladı.

Uzmanlar, şu ana dek yapılan araştırmalar neticesinde Kıbrıs'ın güneyinde yaklaşık 227 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu tahmin ediyor. Söz konusu doğal gaz hacminin maddi karşılığının da 40 milyar euronun üzerinde olacağı belirtiliyor.

Ancak diğer yandan bu doğal gaz yatakları uzun bir süredir Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında gerginliklere neden oluyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan Ankara, Kıbrıs Sorunu çözülmeden ve Kuzey Kıbrıs Türk yönetiminin onayı olmadan doğal gaz arama faaliyetleri yapılmasına karşı çıkıyor.

Ankara Doğu Akdeniz'de dışlanıyor

Kendi sondaj gemileri ile Kıbrıs'ın batı, güney ve doğu bölgelerinde doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunan Türkiye, şu ana dek hem Rum kesimi, hem de üyesi olduğu Avrupa Birliği tarafından defalarca kınandı.