HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Akdeniz'de durdurulup Libya'ya geri götürülen göçmenlere ateş açıldı, 3 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz'de durdurulup Libya'ya geri götürülen göçmenlere ateş açıldı, 3 kişi hayatını kaybetti

29.07.2020 14:45 | Son Güncelleme

Libya'dan Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenleri denizden geri çeviren Libyalı yetkililerin açtığı ateş sonucu 3 Sudanlı göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Akdeniz'de durdurulup Libya'ya geri götürülen göçmenlere ateş açıldı, 3 kişi hayatını kaybetti

Libya'dan Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenleri denizden geri çeviren Libyalı yetkililerin açtığı ateş sonucu 3 Sudanlı göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamaya göre 70'ten fazla göçmeni taşıyan tekne Libya'dan Akdeniz'e açılmasının ardından Libya Sahil Güvenliği tarafından denizde durduruldu ve Libya'ya dönmeye zorlandı.

Tekne Libya'nın Khums limanına götürüldüğünde göçmenlerin bir kısmı kaçmaya çalıştı. Bu sırada "yerel yetkililerin" ateş açması sonucu 3 Sudanlı göçmen hayatını kaybetti, 2 göçmen de yaralandı.

Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken diğer göçmenler gözaltında tutuldukları merkezlere götürüldü.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) saldırıyı kınayarak Libya'nın göçmenler için "güvenli bir liman olmadığını" tekrarladı. IOM açıklamasında, "Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplumu, savunmasız insanların Libya'ya geri götürülmesine son vermek için acil eylemde bulunmaya çağırıyoruz" denildi.

Örgüt, denizde durdurulan insanların güvenli limanlara götürülmesini sağlayacak alternatif bir sistem kurulması çağrısı yaptı.

IOM Sözcüsü Safa Msehli de sosyal medyada yazdığı mesajda "Üç Sudanlı göçmen Libya'ya geri götürüldükten sonra öldürüldü. Kurtulanlar gözaltına alındı. Avrupa'nın harekete geçmesi için daha kaç can kaybı gerekiyor? Libya'nın güvenli bir liman olmadığını daha kaç kez tekrarlamalıyız?" dedi.

"İtalya ve Malta'nın sessiz stratejisi"

İtalya'nın en büyük gazetelerinden La Repubblica'da dün manşetten yayımlanan bir haberde, İtalya ve Malta'nın göçmenlerin henüz denizdeyken Libya'ya geri yollanması için "zımni bir anlaşma" yürüttüğü öne sürüldü. Habere göre İtalya ve Malta, Avrupa'ya kaçmak için Libya'dan denize açılan göçmen teknelerinin yardım çağrılarını görmezden gelerek Libyalı Sahil Güvenlik güçlerinin müdahale etmesini bekliyor.

La Repubblica, "Şişme botlar günlerce denizde bırakılıyor, yardım çağrılarına kulak verilmiyor, Libya Sahil Güvenliği'nin gelmesi bekleniyor. Malta'nın arama-kurtarma bölgesinde haftalardır yaşanan bu: kurtarma çalışmaları geciktiriliyor" diye yazdı.

Gazete, "İtalya ve Malta'nın baş rolünde olduğu ve AB'nin geri kalanının da izlediği bustratejinin örtülü bir geri gönderme" teşkil ettiğini belirtti. Bu "sessiz stratejinin" amacının, "mümkün olduğunca fazla sayıda göçmenin Libya cehennemine geri yollanması" olduğu öne sürüldü.

Akdeniz

Habere göre son olarak geçen Cumartesi günü Malta'ya ait arama-kurtarma bölgesinde benzer bir vaka yaşandı. Hem Malta hem de İtalya'dan yardım istenmesine rağmen 70 ve 110 kişi taşıyan iki göçmen teknesine bir günden uzun süre yardım gönderilmedi. Uluslararası hukuk gereği denizde yardım çağrısında bulunanlara destek göndermenin zorunlu olmasına rağmen İtalya ve Malta'dan kurtarma çağrılarına yanıt gelmedi.

Bu teknelerden biri Libya'ya geri götürüldü, diğeri ise Libya Sahil Güvenliği'nin o sırada meşgul olması nedeniyle İtalya'ya getirildi.

İnsan hakları örgütlerinin, bu uygulamalar yüzünden İtalya, Malta ve Libya hakkında BM İnsan Hakları Komitesi'ne şikayette bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre Libya Sahil Güvenliği tarafından denizde durdurularak tekrar Libya'ya götürülen göçmen sayısı bu sene büyük artış gösterdi. Geçen yıl 4500 olan bu sayı bu yıl 6500'e yükseldi.

Internazionale dergisi de, İtalya'nın Libya'dan gelen göçmenleri durdurmak amacıyla Libya Sahil Güvenliği'ne 2017'den bu yana 22 milyon euro'dan fazla destek verdiğini yazdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!
AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı?AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Diğer Haberler
Trump, Meksika duvarını korona bütçesiyle finanse ediyor

Trump, Meksika duvarını korona bütçesiyle finanse ediyor

“Zincirlenerek dövüldüm, Çin’in Uygur kamplarında bilmediğim bir şey enjekte edildi. Artık çocuk sahibi olamıyorum”

“Bilmediğim bir şey enjekte edildi çocuk sahibi olamıyorum”

Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

Rusya Büyükelçiliği: Bugünden itibaren Türkiye'de vize işlemleri başlıyor

Rusya: Bugünden itibaren Türkiye'de vize işlemleri başlıyor

Bilim insanları ateşle oynuyor: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Trump: Kimse beni sevmiyor

Trump: Kimse beni sevmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.