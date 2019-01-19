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Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 00:48 | Son Güncelleme

Libya açıklarında batan botta bulunan 20 kadar düzensiz göçmenden 3'ünün öldüğü, 3'ünün kurtarıldığı, diğerlerinin de kayıp olduğu bildirildi

MADRİD (AA) - Akdeniz'de Libya açıklarında 20 kadar düzensiz göçmenin bulunduğu bir botun battığı, 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin kurtarıldığı, diğerlerinin de kayıp olduğu bildirildi.

İtalyan haber ajansı Ansa'nın İtalyan donanması kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Libya'nın Trablus kıyılarının yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde tespit edilen düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun battığı kaydedildi.

Batan botu fark eden İtalyan donanmasına ait bir uçağın az yakıtının kalmasından dolayı denize iki şişme bot atarak ilk yardımı yaptığı ve bölgedeki en yakın İtalyan askeri gemisini uyardığı aktarıldı. Askeri gemiden kalkan helikopterin, şişme bot üzerindeki 3 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardığı, ayrıca 3 cesede ulaştığı belirtildi. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi şartlarda olmadığı Lampedusa Adası'ndaki bir hastanenin acil servisine götürüldükleri açıklandı.

Bottaki diğer düzensiz göçmenlerin kayıp olduğu belirtilirken, arama çalışmalarının Libya Sahil Güvenliği tarafından yürütüldüğü duyuruldu. Bölgeye yakın olan Libya bayraklı bir ticari geminin kayıp düzensiz göçmenleri aradığı ifade edildi.

Öte yandan İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na sabah saatlerinde, Pakistan ve Mısır uyruklu 68 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

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3 ölü Akdeniz'de düzensiz göçmen İtalya Libya

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