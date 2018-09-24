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Akdeniz'de gemide bekleyen mülteciler Fransa'ya yöneldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

Akdeniz'de 58 mülteci ile bekleyen Aquarius gemisi, Fransa'dan yanaşma izni talep etti

PARİS (AA) - Akdeniz'de 58 mülteci ile bekleyen arama kurtarma gemisi Aquarius'un, Marsilya Limanı'na doğru dümen kırarak Fransa'dan yanaşma izni talep ettiği bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee tarafından Paris'te düzenlenen basın toplantısında Aquarius gemisi ile ilgili bilgi verildi. 17'si çocuk 58 mültecinin bulunduğu geminin Marsilya Limanı'na doğru dümen kırdığı, Fransız makamlarından kıyılarına yanaşma izni talep ettiği belirtildi.

SOS Mediterranee Operasyonlar Genel Direktörü Frederic Penard, geminin şimdiye kadar İtalya ve Malta yönetimlerinden olumsuz yanıt aldığını, bu durumda gemidekilerin tahliyesi için Fransa'nın en makul adres olduğunu savundu.

Gemideki 58 mültecinin Marsilya Limanı'na çıkarılmasının tek yol olduğunu ifade eden Penard, insani gereklilikler nedeniyle Fransa yönetiminden bu talebi yerine getirmesini istedi.

Toplantıda ayrıca, Panama Deniz İşletmesinin Aquarius’un kaydını iptal edeceği bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aquarius Avrupa'nın mülteci sorunu Fransa SOS Mediterranee

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