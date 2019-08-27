Akdeniz'de göç faciası

Akdeniz'deki göç yolunda bu yıl ölenlerin sayısının 900'e yaklaştığı bildirildi.Libya'dan yaşadışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne Akdeniz'de battı; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verdiği bilgiye göre kazada en az 40 kişi hayatını kaybetti ya da denizde kayboldu. 60 civarında kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Olayı Twitter hesabından duyuran Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Charlie Yaxley, kurtarma ekiplerinin aramalarını sürdürdüğünü belirterek, kurtarılanlar arasında Sudan, Mısır, Fas ve Tunus vatandaşları olduğunu belirtti. Libya sahil güvenlik birimlerinin sözcüsü Eyüp Kasım 65 göçmenin Homs şehrinin 9 mil açığında kurtarıldığını kaydetti.

Yaxley, son olaydaki can kayıplarıyla beraber Akdeniz'deki göç yolunda bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 900'e yaklaştığını ifade etti. Bu trajedilerin önlenebileceğini belirten Yaxley, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kurtarma operasyonlarına daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirtirken, yardım kuruluşlarının gemilerinin operasyonlara katılmalarına izin verilmesi çağrısında bulundu.