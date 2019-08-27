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Akdeniz'de göç faciası

27.08.2019 21:39 | Son Güncelleme

Libya'dan Avrupa kıyılarına doğru hareket eden göçmen teknesi battı, en az 40 kişi öldü ya da denizde kayboldu.

Akdeniz'deki göç yolunda bu yıl ölenlerin sayısının 900'e yaklaştığı bildirildi.Libya'dan yaşadışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne Akdeniz'de battı; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verdiği bilgiye göre kazada en az 40 kişi hayatını kaybetti ya da denizde kayboldu. 60 civarında kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Olayı Twitter hesabından duyuran Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Charlie Yaxley, kurtarma ekiplerinin aramalarını sürdürdüğünü belirterek, kurtarılanlar arasında Sudan, Mısır, Fas ve Tunus vatandaşları olduğunu belirtti. Libya sahil güvenlik birimlerinin sözcüsü Eyüp Kasım 65 göçmenin Homs şehrinin 9 mil açığında kurtarıldığını kaydetti.

Yaxley, son olaydaki can kayıplarıyla beraber Akdeniz'deki göç yolunda bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 900'e yaklaştığını ifade etti. Bu trajedilerin önlenebileceğini belirten Yaxley, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kurtarma operasyonlarına daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirtirken, yardım kuruluşlarının gemilerinin operasyonlara katılmalarına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Göçmenlerle dolu yardım gemisine İtalya'dan izin yok

Diğer yandan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Alman yardım kuruluşu Mission Lifeline'a ait kurtarma gemisinin İtalya karasularına girmesini yasaklayan kararnameyi imzaladı. Eleonore isimli yardım gemisi daha önce Akdeniz'de kurtardığı 101 göçmeni İtalya'ya indirmek istiyor. Kuruluşun başkanı Axel Steier hem İtalya'nın hem de Malta'nın göçmenleri kabul etmediğini ifade etti. Şu anda gemideki göçmenlerin hayati tehlikeleri bulunmadığını belirten Steier, acil bir durum olması halinde ise geminin herhangi bir limana doğru seyredeceğini söyledi. "Buna karar verecek kişi Sayın Salvini değil, gemini kaptanıdır" diyen Steiner, bulundukları konuma göre yanaşabilecekleri en uygun ülkenin ya İtalya ya da Malta olduğunu ifade etti.

Yardım kuruluşlarının Akdeniz'deki kurtarma operasyonları başta İtalya olmak üzere Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkeleri arasında krize neden oluyor. Yardım kuruluşlarının kurtarma çalışmalarının kaçak göçle mücadeleye engel olduğunu savunan İtalya, geçen haftalarda yaptığı yasal düzenlemeyle karasularına izinsiz giren yardım gemilerinin 1 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılması imkanı elde etmişti. İtalya İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana kıyılarına ulaşan göçmen sayısının 4 bin 862 olduğunu açıklamıştı.

dpa,rtr/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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