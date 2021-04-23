HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Akdeniz'de göçmen botu battı: '100'den fazla ölü'

Akdeniz'de göçmen botu battı: '100'den fazla ölü'

23.04.2021 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de arama kurtarma çalışmaları yapan SOS Mediterranee adlı sivil toplum kuruluşu, 130'dan fazla göçmeni taşıyan bir botun battığını, kurtarma gemilerinin canlı kimseye ulaşamadığını duyurdu.

Akdeniz'de göçmen botu battı: '100'den fazla ölü'

Akdeniz'de arama kurtarma çalışmaları yapan SOS Mediterranee adlı sivil toplum kuruluşu, 130'dan fazla göçmeni taşıyan bir botun battığını, kurtarma gemilerinin canlı kimseye ulaşamadığını duyurdu.

SOS Mediterranee, Çarşamba sabahı aldıkları imdat çağrısı üzerine kurtarma gemilerini Libya açıklarına gönderdiklerini belirtti.

"Sorumlu ülkelerin donanmalarından yardım alamadıklarını" ifade eden yardım kuruluşu, zorlu koşullar altında bölgeye ulaştıklarını, alabora olmuş botu bulduklarını belirtti.

Ancak botun yakınlarda bulunan 10 ceset dışında, bottaki kimseye ulaşılamadı.

"Çok üzgünüz" diye yardım kuruluşu, sadece bu yıl, son olay hariç 350'den fazla göçmenin Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de hayatını kaybettiğini belirtti.

SOS Mediterranee'nin mesajı Uluslararası Göç Örgütü tarafından da paylaşıldı.

https://twitter.com/UNmigration/status/1385311828318715904?s=20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
İngiliz Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını 'soykırım' olarak tanıdıİngiliz Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını 'soykırım' olarak tanıdı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

Yamaç veda pozunu paylaştı

Yamaç veda pozunu paylaştı

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

Survivor'da şoke eden diskalifiye! Kimse bunu beklemiyordu

Survivor'da şoke eden diskalifiye! Kimse bunu beklemiyordu

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.