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Akdeniz'de göçmen faciası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaklaşık 150 göçmenin kayıp olduğu bildirildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Libya şubesi, Akdeniz'in Libya açıklarında yaşanan göçmen faciasında 150 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

IOM'un Twitter hesabından acil koduyla yapılan paylaşımda, Akdeniz'in Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğu belirtildi.

Paylaşımda, 150 dolayında göçmenin kaybolduğu ve 145'ten fazlasının da kurtarılarak karaya çıkarıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi de Twitter'dan "Akdeniz'de bu yılın en kötü trajedisi az önce yaşandı. Pek çok çaresiz insan için çok geç olmadan, denizden kurtarmayı yeniden başlatmak, göçmenlerin Libya'da alıkonmasını sona erdirmek ve Libya dışına ulaşacak güvenli yolları arttırmak için hemen bir şeyler yapılmalı." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, kurtarılanlar, alabora olan teknede 300 kadar göçmen bulunduğu bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) göçmen faciası Libya

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