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Akdeniz'de göçmen teknesi battı, biri 6 aylık bebek 6 kişi hayatını kaybetti

12.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Akdeniz'de dün bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu aralarında 6 aylık bir bebeğin de yer aldığı 6 kişi hayatını kaybetti. Denize düşen onlarca kişiye, İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın bölgedeki yardım gemisi destek verdi. Open Arms, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Gine'den gelen 6 aylık Joseph isimli bir bebek de bulunuyor.

Akdeniz'de göçmen teknesi battı, biri 6 aylık bebek 6 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz'de dün bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu aralarında 6 aylık bir bebeğin de yer aldığı 6 kişi hayatını kaybetti.

Libya'dan yola çıkan ve yaklaşık 100 kişiyi taşıyan tekne bir süre sonra Libya açıklarında battı.

Denize düşen onlarca kişiye, İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın bölgedeki yardım gemisi destek verdi.

Open Arms, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Gine'den gelen 6 aylık Joseph isimli bir bebek de bulunuyor.

Joseph'in denizden çıkarıldıktan sonra, yardım helikopterinin ulaşmasını beklerken hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalyan Sahil Güvenlik birimi tarafından daha sonra gemiye 6 kişilik bir yardım helikopteri gönderildi.

'Bunları gören yalnızca bizim gözlerimiz olmasın'

Open Arms, dünkü kurtarma operasyonuna ait bazı görüntüleri bugün sosyal medyada paylaştı. Bu görüntülerden birinde, denizden kurtarılan bir kadının denize düşen bebeğinin kurtarılması için ağlayarak yardım istediği görülüyor.

Sivil toplum kuruluşu bu videoyu, "Bu çığlığı, acıyı ve çaresizliği göstermenin uygun olup olmadığı üzerine düşündük. Denizin bu tarafında neler yaşandığını kamuoyuna göstermeye karar verdik, bunları görenler yalnızca bizim gözlerimiz olmasın diye, tüm bunlara derhal son verilsin diye" şeklinde bir mesajla paylaştı.

Open Arms gemisinde halen daha önceki operasyonlarda kurtarılanlar da dahil 257 kişi bulunuyor.

Örgüt, "Biz eski bir römorköre sahip bir grup gönüllüyüz. Elimizden geleni yapsak da Akdeniz'deki trajediyi tek başımıza durduramayız" dedi.

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenleri denizden kurtarmak için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları sıklıkla Avrupa Birliği'ni bu kriz karşısında etkisiz kalmakla suçluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre bu yıl en az 750 göçmen Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Open Arms, Akdeniz'i "mezar taşları olmayan bir mezarlık" diye tanımladı.

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