Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK'ler güvenli liman arıyor

Birçok ülkeden sivil toplum kuruluşu (STK), bir yandan Libya'dan Akdeniz'e açılan göçmenleri kurtarmaya devam ederken bir yandan da kurtardıkları göçmenler için "güvenli liman" arıyor.

Yaz ayları olması dolayısıyla Libya'dan Avrupa kıyılarına ulaşmak için Akdeniz'e açılan göçmen botlarında ve bu nedenle yapılan kurtarma operasyonlarında artış gözleniyor. STK'lerin kurtardığı göçmenleri, güvenli liman olarak nereye taşıyacaklarıysa her seferinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak, hafta içinde Akdeniz'de 40 düzensiz göçmeni kurtaran Alman STK Sea Eye'a ait "Alan Kurdi" gemisinin, İtalyan hükümetinin Lampedusa Adası'na yanaşmasına izin vermemesi nedeniyle rotasını bugün itibarıyla Malta'ya çevirdiği belirtildi.

Akdeniz'de dün ve önceki gün iki farklı bottan 123 düzensiz göçmeni kurtaran İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın, göçmenleri taşımak için İtalya ve Malta'ya başvurusuna olumsuz yanıt verildi.

Bir diğer İtalyan STK Mediterranea Saving Humans da Twitter'dan, Agrigento Cumhuriyet Başsavcılığının el koyduğu gemileri "Mare Jonio"yu bırakma kararı aldığını ve göçmenleri kurtarmak için yeniden denizlere döneceklerini duyurdu.