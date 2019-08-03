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Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK'ler güvenli liman arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK'ler güvenli liman arıyor

Birçok ülkeden sivil toplum kuruluşu (STK), bir yandan Libya'dan Akdeniz'e açılan göçmenleri kurtarmaya devam ederken bir yandan da kurtardıkları göçmenler için "güvenli liman" arıyor.

Yaz ayları olması dolayısıyla Libya'dan Avrupa kıyılarına ulaşmak için Akdeniz'e açılan göçmen botlarında ve bu nedenle yapılan kurtarma operasyonlarında artış gözleniyor. STK'lerin kurtardığı göçmenleri, güvenli liman olarak nereye taşıyacaklarıysa her seferinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak, hafta içinde Akdeniz'de 40 düzensiz göçmeni kurtaran Alman STK Sea Eye'a ait "Alan Kurdi" gemisinin, İtalyan hükümetinin Lampedusa Adası'na yanaşmasına izin vermemesi nedeniyle rotasını bugün itibarıyla Malta'ya çevirdiği belirtildi.

Akdeniz'de dün ve önceki gün iki farklı bottan 123 düzensiz göçmeni kurtaran İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın, göçmenleri taşımak için İtalya ve Malta'ya başvurusuna olumsuz yanıt verildi.

Bir diğer İtalyan STK Mediterranea Saving Humans da Twitter'dan, Agrigento Cumhuriyet Başsavcılığının el koyduğu gemileri "Mare Jonio"yu bırakma kararı aldığını ve göçmenleri kurtarmak için yeniden denizlere döneceklerini duyurdu.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre ise Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin, Libya-Tunus sınırı yakınlarında 75 kişilik düzensiz göçmen grubunu kurtardığı bildirildi.

- Akdeniz'deki "düzensiz göçmen" sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından birisi olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almalarını ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemelerini bu tavırlarına gerekçe olarak gösteriyor.

- Carola Rackete olayı ve Gregoretti gemisi

İtalya, haziranda bir başka Alman STK Sea Watch'a ait "Sea Watch 3" gemisinin kurtardığı 53 düzensiz göçmenle yanaşmasına izin vermemişti.

Geminin kaptanı Carola Rackete, 17 gün denizde bekledikten sonra yasağa ve engellemelere rağmen gemiyi Lampedusa'ya yanaştırmıştı.

Hakkında adli süreç başlatılan Rackete, ön soruşturma hakimince serbest bırakılmış, ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra İtalya, Akdeniz'de 141 göçmeni kurtaran kendi sahil güvenlik gemisi Gregoretti'yi de bir süre limanlarına yanaştırmamıştı.

Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı bulunanların indirildiği ve geriye kalan 115 göçmenin gemide tutulduğu hadise, İtalya'nın başvurusu üzerine 5 AB ülkesinin bu göçmenleri paylaşmayı kabul etmesiyle çözüme kavuştu.

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