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Akdeniz'de kükürt emisyonunun düşürülmesinde uzlaşıldı

11.12.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Taraflar Konferansı Antalya'da düzenlendi.

Akdeniz'de kükürt emisyonunun düşürülmesinde uzlaşıldı

Taraflar, Akdeniz'de kükürt emisyonu için belirlenen üst sınırın düşürülmesinde anlaştı.Antalya Belek'te 7 Aralık'ta başlayan Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı dün sona erdi. Sözleşmeye taraf olan 21 ülke ve Avrupa Birliği, deniz yolculuğunda kükürt emisyonu için belirlenen üst sınırın düşürülmesinde mutabık kaldı. Daha önce yüzde 0,5 olarak belirlenen emisyon değeri, Ocak 2025'ten itibaren yüzde 0,1 olacak. Kükürt emisyon değerinin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından da onaylanması gerekiyor. Kükürt artıklarının denizdeki canlılar açısından son derece zararlı olduğu biliniyor.

Antalya'daki konferansta Akdeniz'de soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz canlıları, kıyıların çevresel etki değerlendirmesi, gemi kirliliği, döngüsel ekonomi, Akdeniz'de kükürt emisyonunun önlenmesi, atık yönetimi ve deniz çöpü gibi bir çok konu ele alındı.

Konferansta Türkiye'nin güney kıyılarında yaşayan Caretta caretta kaplumbağalarının durumu da gündeme geldi. Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yakup Kaska etobur olan bu kaplumbağaların denizdeki plastik ve denizanalarını besin olarak görüp yediğini söyledi. Kaska, dişi bireylerin sayısının küresel ısınma sebebiyle erkek bireylere görebir hayli arttığını ifade etti. Şu anda Caretta caretta kaplumbağaların yüzde 90'ının dişi olduğunu belirten Kaska türün varlığını sürdürmesi açısından erkek kaplumbağalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşu Oceancare'den Carlos Bravo da Akdeniz'in "son derece kırılgan" olduğunu belirtti. Dünyanın en yoğun deniz trafiğinin Akdeniz'de olduğunu söyleyen Bravo gemi kazalarınınyaşandığını ifade etti. Yunan Oşinografi Enstitüsü'nün ekim ayında sonuçlarını açıkladığı bir araştırmaya göre Akdeniz'de şu an bulunan plastik atığın kütlesi 3 bin 760 ton civarında.

Barselona Sözleşmesi olarak da bilinen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin tarafları, Arnavutluk, Cezayir, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Lübnan, Libya, Malta, Monaco, Karadağ, Fas, Slovenya, İspanya, Suriye, Tunus, Türkiye ve Avrupa Birliği.

AFP / EC, BÖ

Deutsche Welle Türkçe

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