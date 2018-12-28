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Akdeniz'de kurtarılan 310 düzensiz göçmen İspanya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:50 | Son Güncelleme

Malta ve İtalya'nın kabul etmediği, Akdeniz'de kurtarılan 310 düzensiz göçmen İspanya'ya getirildi

MADRİD (AA) - İspanyol sivil yardım kuruluşu Open Arms'ın Akdeniz'de kurtarıp gemisine aldığı 310 düzensiz göçmen, Malta ve İtalya hükümetlerinin kabul etmemesinin ardından İspanya'ya getirildi.

İspanya hükümetinin verdiği onayın ardından yaklaşık 2 bin 340 kilometrelik yol yapan Open Arms gemisi, İspanya'nın güneyindeki Cadiz kentindeki Algeciras limanına geldi. Gemideki 310 düzensiz göçmenden 139'unun çocuk olduğu bildirildi.

Düzensiz göçmenleri limanda, İspanya ulusal polisi ile Kızılhaç ve Save The Children adlı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri karşıladı. Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin Endülüs bölgesindeki göçmen barınma merkezlerine dağıtılacakları belirtildi.

Open Arms örgütü, 6 gün önce Libya'nın Trablus kentinin doğusundaki açıklarda kötü şartlarda olan düzensiz göçmenleri, bölgede bulunan ve kendisine ait olan bir gemiye almıştı.

Malta hükümeti, sadece yeni doğan bir bebek ile annesini helikopter ile alırken, diğer düzensiz göçmenleri kabul etmeyeceğini duyurmuştu. İtalyan hükümeti ise "düzensiz göçmenlere limanlarının kapalı" olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan son 48 saat içinde İspanya'nın güney kıyılarına farklı gruplar halinde 100'den fazla düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İspanya'ya bu yıl içinde deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenlerin sayısının 50 bini aştığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen İspanya İspanyol sivil yardım kuruluşu Open Arms

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