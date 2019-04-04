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Akdeniz'de kurtarılan 64 düzensiz göçmen karaya çıkarılmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:43 | Son Güncelleme

Alman sivil toplum kuruluşu, Libya açıklarında kurtardığı 64 düzensiz göçmeni karaya çıkartmak için Libya ve İtalya'dan yardım istiyor - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "İnsan kaçakçıları için limanlarımız kapalı kalmaya devam edecek" - İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria'nın oğlunun Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarma operasyonlarına katıldığı ortaya çıktı

MADRİD (AA) - Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye, Libya açıklarında kurtardığı 64 düzensiz göçmeni karaya çıkartmak için çağrılarını sürdürürken, İtalyan hükümeti limanlarının kapalı olduğunu açıkladı.

Sea Eye, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Malta ve İtalya'dan yardım talebini yineledi. Düzensiz göçmenleri taşıyan geminin Malta ile İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası arasında olduğunu belirten Sea Eye yetkilileri, "Hava soğuk ve kötüleşiyor. Kadınlar ve çocuklar kapalı alanda ama insanların çoğu açık alanda uyuyor." açıklamasında bulundu.

İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, basına yaptığı değerlendirmede, İtalyan limanlarının düzensiz göçmenleri taşıyan gemilere kapalı olduğunu yineledi.

Salvini, "İnsan kaçakçıları her zaman daha da agresifleşiyor ve sivil toplum kuruluşları sorun yaratıyor. AB Komisyonu tarafından güvenilir gösterilen Libya Sahil Güvenlik Ekipleri ise denizdeki göçmenlerle ilgili alarm verip, yardım istiyor. Ancak bizim pozisyonumuzda bir değişiklik yok. İnsan kaçakçıları için limanlarımız kapalı kalmaya devam edecek." dedi.

- İtalya Ekonomi Bakanı Tria'nın oğlu Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarıyor

Öte yandan İtalya'da koalisyon ortaklarından sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) üyesi olan ve mevcut durumda Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Giovanni Tria'nın oğlu Stefano Tria'nın, sivil toplum kuruluşlarının Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarma operasyonlarına katıldığı ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, İtalyan sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans'ın 19 Mart'ta Akdeniz'de kurtardığı ve Lampedusa Adası'na getirdiği 48 düzensiz göçmene yardım eden ekipte Stefano Tria'nın da bulunduğu bildirildi.

Mediterranea Saving Humans'dan yapılan açıklamada, "Stefano Tria bizden biri ve Mediterranea'nın doğuş nedeni olan hayat kurtarmaya yardım ediyor. Biz, kim kimin oğlu veya akrabası, bunları hiçbir zaman sorun etmedik. Bizim tek düşündüğümüz daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabileceğimiz." ifadeleri kullanıldı.

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