Akdeniz'de kurtarılan 64 düzensiz göçmen karaya çıkarılmayı bekliyor

MADRİD (AA) - Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye, Libya açıklarında kurtardığı 64 düzensiz göçmeni karaya çıkartmak için çağrılarını sürdürürken, İtalyan hükümeti limanlarının kapalı olduğunu açıkladı.

Sea Eye, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Malta ve İtalya'dan yardım talebini yineledi. Düzensiz göçmenleri taşıyan geminin Malta ile İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası arasında olduğunu belirten Sea Eye yetkilileri, "Hava soğuk ve kötüleşiyor. Kadınlar ve çocuklar kapalı alanda ama insanların çoğu açık alanda uyuyor." açıklamasında bulundu.

İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, basına yaptığı değerlendirmede, İtalyan limanlarının düzensiz göçmenleri taşıyan gemilere kapalı olduğunu yineledi.

Salvini, "İnsan kaçakçıları her zaman daha da agresifleşiyor ve sivil toplum kuruluşları sorun yaratıyor. AB Komisyonu tarafından güvenilir gösterilen Libya Sahil Güvenlik Ekipleri ise denizdeki göçmenlerle ilgili alarm verip, yardım istiyor. Ancak bizim pozisyonumuzda bir değişiklik yok. İnsan kaçakçıları için limanlarımız kapalı kalmaya devam edecek." dedi.