Akdeniz’de kurtarılan 64 Libyalı mülteciyi 4 AB ülkesi kabul ediyor

Akdeniz’de Libya’dan Avrupa’ya gitmek üzere yola çıkan bir gemideki 64 Libyalı mülteciyi kurtaran ancak İtalya ve Malta’nın limanlarına yaklaşmasına izin vermediği Alan Kürdi isimli geminin, 4 AB ülkesinin mültecileri kabul edeceğini açıklaması üzerine Malta Limanına yanaştığı bildirildi.

Ailesi ile birlikte Yunanistan’a göç ederken boğularak Ege kıyılarına vuran küçük Kürt kızının adı verilen Alan Kürdi isimle gemi Malta ve Libya’nın kıyılarına yaklaşma izni vermemesi sebebiyle iki haftadır Akdeniz’de dolanıyordu. Gemide bulunan mültecilerden ikisinin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bu hafta Malta’ya teslim edildiği kaydedildi. İtalya ve Malta bu hafta başında, Sea-Eye’ın işlettiği mülteci gemisini Libya’nın kabul etmesi gerektiğinde ısrar etti.

Malta hükümeti, mültecilerin, Avrupa Komisyonu’nun koordinasyonu altında Almanya, Fransa, Portekiz ve Lukbemburg’a dağıtılacağını kaydetti.

Malta hükümeti, "Bu mültecilerden hiçbiri Malta’da kalmayacak. Alan Kurdi isimli geminin Malta’ya girmesine izin verilmeyecek. Bir defa daha Avrupa Birliği’nin bu en küçük ülkesi, sorumluluğu olmayan bu davayı çözmesi için gereksiz baskı altında kaldı. Durumun daha da kötüleşmemesi için bir çözüm bulundu. Bir defa daha bunu netleştirmek istiyoruz. Malta bu yükü omuzlayamaz" dedi.

Malta geçtiğimiz mart ayında, mülteciler tarafından gasp edilen küçük bir teknedeki 108 mülteciyi kabul etmişti.

