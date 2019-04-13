HABER

Akdeniz’de kurtarılan 64 Libyalı mülteciyi 4 AB ülkesi kabul ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

Akdeniz’de Libya’dan Avrupa’ya gitmek üzere yola çıkan bir gemideki 64 Libyalı mülteciyi kurtaran ancak İtalya ve Malta’nın limanlarına yaklaşmasına izin vermediği Alan Kürdi isimli geminin, 4 AB ülkesinin mültecileri kabul edeceğini açıklaması üzerine Malta Limanına yanaştığı bildirildi.Ailesi ile birlikte Yunanistan’a göç ederken boğularak Ege kıyılarına vuran küçük Kürt kızının adı verilen Alan Kürdi isimle gemi Malta ve Libya’nın kıyılarına yaklaşma izni vermemesi sebebiyle iki haftadır Akdeniz’de dolanıyordu.

Akdeniz’de Libya’dan Avrupa’ya gitmek üzere yola çıkan bir gemideki 64 Libyalı mülteciyi kurtaran ancak İtalya ve Malta’nın limanlarına yaklaşmasına izin vermediği Alan Kürdi isimli geminin, 4 AB ülkesinin mültecileri kabul edeceğini açıklaması üzerine Malta Limanına yanaştığı bildirildi.
Ailesi ile birlikte Yunanistan’a göç ederken boğularak Ege kıyılarına vuran küçük Kürt kızının adı verilen Alan Kürdi isimle gemi Malta ve Libya’nın kıyılarına yaklaşma izni vermemesi sebebiyle iki haftadır Akdeniz’de dolanıyordu. Gemide bulunan mültecilerden ikisinin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bu hafta Malta’ya teslim edildiği kaydedildi. İtalya ve Malta bu hafta başında, Sea-Eye’ın işlettiği mülteci gemisini Libya’nın kabul etmesi gerektiğinde ısrar etti.
Malta hükümeti, mültecilerin, Avrupa Komisyonu’nun koordinasyonu altında Almanya, Fransa, Portekiz ve Lukbemburg’a dağıtılacağını kaydetti.
Malta hükümeti, "Bu mültecilerden hiçbiri Malta’da kalmayacak. Alan Kurdi isimli geminin Malta’ya girmesine izin verilmeyecek. Bir defa daha Avrupa Birliği’nin bu en küçük ülkesi, sorumluluğu olmayan bu davayı çözmesi için gereksiz baskı altında kaldı. Durumun daha da kötüleşmemesi için bir çözüm bulundu. Bir defa daha bunu netleştirmek istiyoruz. Malta bu yükü omuzlayamaz" dedi.
Malta geçtiğimiz mart ayında, mülteciler tarafından gasp edilen küçük bir teknedeki 108 mülteciyi kabul etmişti.

PARTNER50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...
Sandıklı Akdağ’da Kamp Karavan Turizmi Festivali devam ediyorSandıklı Akdağ’da Kamp Karavan Turizmi Festivali devam ediyor
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş: "Sokak hayvanlarını öldürmek vahşettir"Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş: "Sokak hayvanlarını öldürmek vahşettir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.