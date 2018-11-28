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Akdeniz'de mahsur kalan göçmenleri Türk gemisi kurtardı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

FAS'tan İtalya'ya deniz yoluyla geçmek isterken mahsur kalan 13 kaçak göçmen, Türk gemisi tarafından kurtarıldı.

Tansu Edip GÖKBUDAK/ İSTANBUL, (DHA) FAS'tan İtalya'ya deniz yoluyla geçmek isterken mahsur kalan 13 kaçak göçmen, Türk gemisi tarafından kurtarıldı. Olay geçtiğimiz salı günü İspanya'nın Almeria şehri açıklarında meydana geldi. Fas'tan İtalya'ya seyretmekte olan Oras Denizclik'e ait Harmony S gemisi İspanya açıklarındayken Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'nin "Almeria şehrinin 30 deniz mili açığında bir bot üzerinde 13 göçmenin bulunduğu" yönündeki çağrısı üzerine rotasını değiştirdi. Kaptan Levent Kayaalp'in yönettiği kurtarma operasyonu gemi personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 4 gündür denizde olduğu belirlenen 13 kaçak göçmen gemiye alındı. Aç ve susuz olan göçmenler önce gemideki sağlık görevlileri tarafından, ardından gemiye botla gelen İspanyol sağlık çalışanları tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen kaçak göçmenler gerekli işlemleri yapılmak üzere Almeria kentine götürüldü.

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