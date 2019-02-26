"Akdeniz'de ne işiniz var diyen milletvekilimiz var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de ne işiniz var, niye çalışıyorsunuz.' diyen bir Kıbrıs Rum kesimi var, bir de Yunanlılar var. Buna bir de maalesef böyle bir milletvekilimiz eklenmiş oldu." dedi.

Dönmez, Kastamonu'nun Araç ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışında partililere hitap etti.

Araç ilçesine doğal gaz getirmek için gerekli fizibilite çalışmasının yapılacağını ifade eden Dönmez, "Araç ilçesiyle ilgili gerekli fizibilite çalışması yapılacak. Doğal gaz getirme konusunda ondan sonra size bir söz vereceğiz ama şimdi biraz sabırlı olacaksınız. Biz, başkaları gibi söz verip de yapmayanlardan değiliz. Kastamonu merkez ve 4 ilçeye götürdüysek Araç'a da getireceğiz." diye konuştu.

Vatandaşa hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Dönmez, "Biz, vatandaşımız karanlıkta, soğukta ve yolda kalmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Maalesef enerji kaynakları açısından o kadar çok fazla doğal kaynağımız yok. Bunun büyük kısmını ithal ediyoruz ancak bulmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi hem maden varlıkları hem de doğal gaz ve petrol varlıklarının araştırılmasında son teknolojiyi kullanarak yerin altındaki bu zenginlikleri siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.