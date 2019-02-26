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"Akdeniz'de ne işiniz var diyen milletvekilimiz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:59 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Akdeniz'de ne işiniz var, niye çalışıyorsunuz.' diyen bir Kıbrıs Rum kesimi var, bir de Yunanlılar var. Buna bir de maalesef böyle bir milletvekilimiz eklenmiş oldu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de ne işiniz var, niye çalışıyorsunuz.' diyen bir Kıbrıs Rum kesimi var, bir de Yunanlılar var. Buna bir de maalesef böyle bir milletvekilimiz eklenmiş oldu." dedi.

Dönmez, Kastamonu'nun Araç ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışında partililere hitap etti.

Araç ilçesine doğal gaz getirmek için gerekli fizibilite çalışmasının yapılacağını ifade eden Dönmez, "Araç ilçesiyle ilgili gerekli fizibilite çalışması yapılacak. Doğal gaz getirme konusunda ondan sonra size bir söz vereceğiz ama şimdi biraz sabırlı olacaksınız. Biz, başkaları gibi söz verip de yapmayanlardan değiliz. Kastamonu merkez ve 4 ilçeye götürdüysek Araç'a da getireceğiz." diye konuştu.

Vatandaşa hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Dönmez, "Biz, vatandaşımız karanlıkta, soğukta ve yolda kalmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Maalesef enerji kaynakları açısından o kadar çok fazla doğal kaynağımız yok. Bunun büyük kısmını ithal ediyoruz ancak bulmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi hem maden varlıkları hem de doğal gaz ve petrol varlıklarının araştırılmasında son teknolojiyi kullanarak yerin altındaki bu zenginlikleri siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

"Bazıları bizim gayretimizi eleştirmeye başladı" diyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir CHP milletvekili 'Akdeniz’de ne işiniz var, niye orada gaz, petrol arıyorsunuz.' diye cevaplandırılmak üzere bakanlığımıza bir soru önergesi verdi. Bugün gazetelere bakarken dikkatimi çekti. Bu haber Yunanistan gazetelerinden birine manşet olmuş. Yunanistan gazetesi CHP milletvekilinin bu sözünü manşet etmiş. Niçin manşet etmiş olabilir? Nerede uyuştular da manşet ettiler? Biz, gecemizi gündüzümüze katarak karada, denizde, yerin altındaki zenginlikleri ekonomiye kazandırmaya çalışırken hadi takdir etmiyorsun bari sus. 'Akdeniz'de ne işiniz var, niye çalışıyorsunuz.' diyen bir Kıbrıs Rum kesimi var, bir de Yunanlılar var. Buna bir de maalesef böyle bir milletvekilimiz eklenmiş oldu. Bizi eleştirenlerle aynı kefeye kendilerini koymayı layık gördüler. Bizim milletimiz 31 Mart'ta bu zihniyete gereken cevabı verecek. "

AK Parti hükümetleri döneminde önemli hizmetler yapıldığını belirten Dönmez, "Hastaneler yaptık. Hastane kuyruklarında ölen vatandaşlarımız vardı, şimdi bunları unuttuk. Yollarımız yeterli kalitede değildi. Şimdi birçok yolu böldük, vatanı bölmedik. Birçok ilimize havaalanı götürdük. Birçok ilimize üniversite getirdik. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek. Yeter mi yetmez." dedi.

Bakan Dönmez, daha sonra AK Parti seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve partililer katıldı.

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araç ilçesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez KASTAMONU

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