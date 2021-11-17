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Akdeniz'de on kişi daha hayatını kaybetti

17.11.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de, ahşap bir teknede mahsur kalan 99 kişi Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait bir gemi tarafından kurtarılırken, teknede on kişinin de cesedi bulundu.

Akdeniz'de on kişi daha hayatını kaybetti

Uluslararası yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) ait, "Geo Barents" isimli kurtarma gemisi Libya açıklarında bir teknede mahsur olan 99 kişiyi kurtardı. Gemi mürettebatı, kapasitesinin çok üstünde dolu olan teknede, boğularak hayatını kaybeden on kişinin de cesedinin bulunduğunu bildirdi. MSF'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya sahil şeridinden 30 deniz mili (56 km) açıkta, yapılan acil bir çağrının ardından bulunan ahşap teknede cesedi bulunan on kişiyle birlikte bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışırken ölen sığınmacıların sayısının bin 235'e yükseldiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımda ayrıca, kurtarılan sığınmacılarla birlikte Geo Barents gemisinde şu an, aralarında on aylık bir bebeğin de olduğu 186 kişinin bulunduğu ve bu insanların bir an önce karaya çıkması gerektiği ifade edildi.

Avrupa'da daha iyi bir hayat umudu

Avrupa'ya ulaşarak burada daha iyi bir yaşam sürmeyi umut eden binlerce sığınmacı her yıl, genellikle son derece yetersiz deniz taşıtları ile Kuzey Afrika sahillerinden Akdeniz'e açılıyor. Aralarında Almanya'nın da olduğu pek çok ülkenin yardım örgütlerine ait kurtarma gemileri tarafından açık denizde bulunan bu kişiler önce söz konusu kurtarma gemilerine alınıyor, daha sonra da mürettebat tarafından Avrupa'da karaya çıkabilecekleri güvenli bir liman aranıyor.

Bu işleyişi eleştiren kişi ve kurumlar ise, öncelikli olarak insan kaçakçılarının sığınmacıları açık denizde mahsur bırakmalarının önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor. Bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin içişleri bakanları ise, Akdeniz'de mahsur kalan sığınmacıları kurtaran yardım örgütlerinin Libyalı insan kaçakçıları ile iş birliği yaptığından duyduğu kuşkuyu dile getiriyor.

Yardım örgütleri bu suçlamalara karşı, tamamen uluslararası hukuka göre davrandıklarını ifade ediyor.

dpa / ET,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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