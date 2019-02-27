Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması başlıyor

Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)- AKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.

Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondaja başlanacağı açıklandı. 4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.

