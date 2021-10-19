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Akdeniz'de Şiddetli Deprem

19.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz’de sabah saat 8:32’de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meyadan geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 28,4 km altında yaşandı

Akdeniz’de sabah saat 8:32’de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meyadan geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 28,4 km altında yaşandı. Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, 6 olarak açıkladı.

Şiddetli sarsıntı Antalya başta olmak üzere Denizli, Aydın ve Muğla’da da hissedildi. Deprem bölgedeki Yunan adalarında da hissedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ana kadar bölgede deprem kaynaklı can ve mal kaybı yaşanmadığını söyledi.

Yunanistan’dan gelen bilgilerde de çevre adalarda deprem kaynaklı olarak ilk belirlemelere göre herrhangi bir can yada mal kaybı yaşanmadığı vurgulandı. Yunanistan Jeolojik Araştırmalar Merkezi de depremin büyüklüğünü 6,1 derinliğini de. 58 km olarak açıkladı.

Depremin Kıbrıs, Lübnan ve İsrail’de de hissedildiği ifade ediliyor.

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