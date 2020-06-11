Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan bot battı: 34 kişi hayatını kaybetti

İtalyan medyasının Çarşamba günü bildirdiği habere göre boğulan sığınmacıların bedenleri Tunuslu kurtarma ekipleri tarafından liman şehri Safakes kıyısında bulundu. Ekipler botta 7'si Tunuslu tahminen 52 kişi olduğunu açıkladı. Sığınmacıların Fildişi Sahili ve Sahra Altı Afrika bölgesindeki ülkelerden geldiği belirtildi. Botun Salı gecesi Safakes şehrinden denize açıldığı bildirildi.

En az 34 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü Akdeniz’de kurtarma çalışmalarının tekrar başlamasını talep etti.Afrikalı sığınmacıları taşıyan bir bot Tunus açıklarında battı. Meydana gelen kazada 22‘si kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz yıl Mart ayında insan kaçakçıları ile mücadele için Akdeniz'de yürüttüğü Sophia misyonunu durdurduğunu açıklamıştı. İtalya ve Malta ise geçen yıldan bu yana özel kurtarma gemilerinin limanlarına yanaşmasına izin vermiyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle de Akdeniz'e kıyısı olan pek çok ülke limanlarını tamamen kapatmış durumda.

"Hiçbir şekilde haberimizin olmadığı bot kazaları olduğunu tahmin ediyoruz ve en kötüsünden korkuyoruz" diyen Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Safa Msehli, Libya'dan Tunus'a geçmeye çalışırken boğulan sığınmacı ve göçmenlerin hareketlerine ilişkin ellerinde çok az bilgi olduğunu ifade etti. Örgüt yıl başından bu yana Libya ve Tunus üzerinden İtalya ve Malta'ya geçen 6 bin 600 sığınmacı ve mülteci olduğunu tahmin ediyor.

Sözcü, Akdeniz'e sınırı olan devletlerin de AB gibi kurtarma çalışmalarını durdurduğunu hatırlatarak, hükümetlerin sivil toplum kuruluşlarınca yapılan kurtarma faaliyetlerini engellediğine dikkat çekti. Msehli, sığınmacıların bu sebeplerden dolayı kaderlerine terk edildiğini kaydetti.