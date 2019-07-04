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Akdeniz'de şişme bot battı: 80 sığınmacı kayıp

04.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

Libya'dan İtalya'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan bir şişme bot Tunus açıklarında battı.

Akdeniz'de şişme bot battı: 80 sığınmacı kayıp

Bottaki 80'den fazla kişi kayıp. Kurtarılan dört kişiden biri ise hastanede hayatını kaybetti.Afrikalı sığınmacıları Libya'dan İtalya'ya götürmek için yola çıkan bir şişme bot, Tunus açıklarında battı.

Kurtulanların Tunuslu yetkililere verdiği bilgiye göre, Libya'nın Zuvara kasabasından yola çıkan şişme botta 86 kişi vardı. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) sözcüsü Flavio Di Giacomo, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 80 sığınmacının öldüğünden endişe ediyoruz" dedi.

AFP'nin haberine göre, Akdeniz'de batan bottan üç Mali ve bir Fildişi Sahili vatandaşı kurtarıldı. Söz konusu sığınmacıları, bölgedeki balıkçıların haber verdiği Tunus sahil güvenlik biriminin kurtardığı belirtildi.

Ancak AFP, Fildişi Sahilli sığınmacının hastanede hayatını kaybettiğini, Malililerden birinin ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Alman haber ajansı ise hayatını kaybeden sığınmacının Fildişi Sahilli değil, Kongolu olduğunu belirtti.

Tunus Kızılayı Başkanı Münci Selim, ülkenin güneyindeki Zarsis kasabası açıklarında Çarşamba günü batan botun, Libya'dan Pazartesi ayrıldığını ifade etti. Selim, bottan kurtarılanların ilk olarak Zarsis'teki sığınmacı merkezine götürüldüğünü söyledi.

AFP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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