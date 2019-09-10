Akdeniz'de STK'ler hem kurtarıyor hem güvenli liman bekliyor

ROMA (AA) – Akdeniz'de göçmen kurtarma faaliyetlerine katılan Fransız STK'ler Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz’in Ocean Viking gemisi, 34 göçmen daha kurtarırken, göçmenleri taşıyabileceği güvenli liman için beklemeye devam ediyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Ocean Viking gemisi güvertesindeki 50 göçmene ek olarak gece saatlerinde bir gezi teknesindeki 1’i hamile, 1’i bebek 34 göçmene daha yardım etti. Gezi teknesindeki göçmenleri de kendi güvertesine alan Ocean Viking'teki göçmen sayısı 84 oldu.

Bu arada, Alman Sea-Eye isimli STK’ye ait Alan Kurdi gemisinin de 31 Ağustos’ta kurtardığı göçmenlerle denizde bekleyişi sürüyor.

Alman STK’den yapılan açıklamada, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz’den güvenli liman talep edildiğini ancak, İtalya’nın bu talebe olumsuz yanıt veren ilk ülke olduğu belirtildi.

Tek operasyonda 13 göçmen kurtaran gemi, tıbbi gerekçelerle tahliye edilenlerin ardından 5 göçmenle bekleyişini sürdürüyor.

-Yeni hükümet, yeni yaklaşım

Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetine merkez soldan PD ile sol görüşlü Özgürler ve Eşitler (LEU) Partisinin girmesiyle önceki Conte hükümetinde koalisyon ortağı olan aşırı sağcı göç karşıtı Lig Partisinin getirdiği tartışmalı güvenlik yasasına dair de değişim sinyalleri geliyor.