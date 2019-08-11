Akdeniz'de STK'lerin düzensiz göçmen kurtarma mesaisi

Akdeniz'de göçmen kurtaran Fransız sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait Norveç bayraklı Ocean Viking gemisinin 81 göçmen daha kurtardığı, gemideki göçmen sayısının 251'e çıktığı bildirildi. Norveç bayraklı Ocean Viking gemisinin bağlı olduğu Fransız STK Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden (MSF) yapılan açıklamada, bu deniz taşıtının üç günde üçüncü kurtarma operasyonunu yaparak 81 göçmeni daha Libya açıklarındaki uluslararası sulardan kurtardığı belirtildi. İtalya'nın kara sularına giriş yasağı getirdiği MSF ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Ocean Viking gemisindeki toplam göçmen sayısının da 251'e yükseldiği ifade edildi. - Proactiva Open Arms, 10 günü bulan bekleyişi sürüyor Öte yandan, İtalya'nın kara sularına giriş yasağı getirdiği bir diğer STK gemisi İspanyollara ait Proactiva Open Arms'ın güvertesindeki 160 göçmenle İtalya'nın Lampedusa açıklarında 10 günü bulan bekleyişi sürüyor. Durumu kötüleşen 3 göçmen ve 6 yakını İtalya Sahil Güvenlik ekiplerince bulundukları yerden alındı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, hastalığı bulunan 3 göçmenden biri Lampedusa'ya, diğer 2 hasta göçmen ise Malta'ya götürülecek. - "Bir Vikingliler eksikti" İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Katanya kentindeki mitinginde, göçmen kurtaran STK'lere yüklenmeyi sürdürdü. Salvini, "Bu Open Arms'ın güvertesinde 200 kadar göçmen var. Norveçli Vikinglilerin gemisi var. Bir Vikingliler eksikti. Onlar da 180 kişi toplamış. Biraz daha sonra 'Asteriks', 'Fantastik Dörtlü', Richard Gere ile Akdeniz'e gelirler. Hepsini gördük. Gerçek üstü bir durumun içindeyiz. Vikinglerin işgalini durdurmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. Salvini dün, Open Arms'taki göçmenlere yardım ve destek için gemiye gelen ABD'li aktör Richard Gere'a "Göçmenleri özel uçağınla ABD'deki villalarına götür." ifadeleriyle terslemişti. - Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.