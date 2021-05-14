Akdeniz’de turizm rekabeti kızışıyor

Yunanistan, İtalya, Türkiye, Hırvatistan, Malta ve Portekiz’de durum ne?Yunanistan'ın Nakşa (Naxos) adası sahilinde restoran işleten Kyriaki Kapri'nin mutfağında bir orduyu doyuracak kadar yiyecek var. Kızartılmak üzere üst üste dizilmiş kalamarlar, dilimlenmeye hazır limonlar, kekiğe bulanmış patates dilimleri Nakşa adasına özgü yemeklere dönüşmek için bekliyor. Adını, Yunanca deniz kızı anlamına gelen Gorgona'dan alan restoranda her şey hazır, eksik olan sadece müşteriler. Yunanistan sezonu Cuma günü açtı Yunanistan, turizm sezonunu kısıtlamalardan çıkan tatilcileri kazanabilmek için Akdeniz'de kızışan rekabet ortamının tam ortasında başlattı ve Cuma günü açtı. Buzların arasında yatan taze deniz balıklarıyla dolu bir buzdolabının yanında dikilen Kapri, "Hepimiz aşılandık, masalar dışarıda ve aralıklarla dizili, her birinde el dezenfektanları var. Biz hazırız, şimdi bekliyoruz" diye konuşuyor. Gorgona, yakınındaki Mikonos ve Santorini adaları da dahil olmak üzere Yunanistan'da uygulanan altı aylık kapanmada 50 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar uzun süre kepenklerini açamadı.

Avrupa Birliği pandemi nedeniyle uygulanan seyahat uyarılarını henüz tam olarak kaldırmış değil. Ama turizm gelirlerine önemli ölçüde gereksinim duyan Güney Akdeniz ülkelerinin daha fazla beklemeye tahammüleri de yok. Yunanistan ve Kıbrıs altı ay aradan sonra vatandaşların elektronik ortamda izin alarak sokağa çıkma zorunluluğunu da Cuma gününden itibaren kaldırdıklarını açıkladılar. Geçen yıl Yunanistan'a gelen turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 78,2 gerileme kaydederek, 7 milyon 400 bine düşmüştü. Resmi verilere göre 2019'da ülkeye 34 milyon turist gelmişti. Yunanistan'ın 2021 yılı hedefi ise 2019'da kaydedilen oranın yarısını yakalayabilmek. Bu bağlamda Atina önümüzdeki altı hafta içinde tüm adaların sakinlerinin ikinci aşılarının da tamamlanacağını vaat ediyor. Yunanistan'da onay almamış Rus veya Çin üretimi aşılardan olanlardan da test yaptırmaları istenmeyecek. Hırvatistan tatil sezonunu daha önce açtığını ilan etmişti. Türkiye de rekabetin içinde Diğer Akdeniz ülkeleri de turist çekebilmek için çeşitli kolaylıklar sağlayacaklarını açıklarken, Malta, turistlere dalış kuponları hediye etmeyi, otel müşterilerine de indirim yapmayı vaat ediyor.

Türkiye'de ise, yabancı turistler halka uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuldu. Böylece turistler kalabalık olmayan İstanbul'un ve sahil beldelerinin tadını çıkardılar. Pazartesiden itibaren, Çin, İngiltere, Avustralya ve diğer 13 ülkeden gelen yolcular Covid-19 testi ibraz etmek zorunda kalmayacak. İngilizlerin gözdesi Portekiz Portekiz, İngiltere'nin karantina koşulu olmadan seyahat edilebilen ülkelerin yer aldığı Yeşil Listesindeki tek Güney Avrupa ülkesi. Tatil fiyatları kıyaslama sitesi Travelsupermarket'ten Emma Coulthurst'a göre bu haberi işiten İngiliz turistler Portekiz'e akın etti. Coulthurst, sitede son zamanlarda yapılan aramalarda Portekiz'in rakamlarının yüzde 865'lik bir artış gösterdiğini belirtti. Portekiz'deki turizm yetkilileri de İngiltere'den giderek artan bir rezervasyon talebi ile karşılaştıklarını belirtiyor. İspanya istişarelere devam ediyor Portekiz'in komşusu İspanya'nın Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto da, hükümetinin turizm konusunda İngiltere ile sürekli istişarelerde bulunduğunu söyledi. 2019 yılında yaklaşık 18 milyon İngiliz tatil için İspanya'yı tercih etmişti.