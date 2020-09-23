Akdeniz'de Türkiyesiz doğal gaz forumu resmiyet kazandı

Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'in kuruluşunu Ocak ayında ilan ettiği Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu, atılan imzalarla resmi statü kazandı.

Kahire'nin ev sahipliğinde düzenlenen dijital imza töreniyle forum, uluslararası ve hükümetler arası karakterde resmi bir yapıya dönüşmüş oldu.

Üye ülkeler arasında enerji alanında işbirliği ve Doğu Akdeniz doğal gazının Avrupa pazarlarına ulaştırılması için deniz altından boru hattı inşasını hedefleyen forum, İsrail açısından da Arap dünyasıyla ilişkileri güçlendirme stratejisinde önem taşıyor.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Filistin Özerk Yönetiminin de foruma dahil olduğunu belirterek forumun "Arap ve Avrupa ülkeleri arasında tarihte henüz benzeri görülmemiş bir bölgesel işbirliği" anlamına geldiğini, İsrail'den Ürdün ve Mısır'a 30 milyar dolarlık doğal gaz ihracatı için anlaşmalar imzalandığını kaydetti. Steinitz, "Bu sadece bir başlangıç" dedi.

İsrail Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada da imza töreniyle, ilk çerçevenin belirlenmesi ve işbirliği ruhu oluşturulmasını amaçlayan ilk aşamanın sona erdiği belirtilerek ikinci aşamada ortak bir program oluşturarak birlikte hareket edilmesine doğru adım atılmış olduğu kaydedildi.