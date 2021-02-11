Akdeniz'de Türkiye'ye karşı dayanışma mesajı

Mitsotakis, Forum katılımcılarının izledikleri politikalarla diğer devletleri hedef almadığını da sözlerine ekledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye ile bölgede yaşanan gerginliğe atıfta bulunarak, "Burada hepimiz uluslararası hukuka ve deniz hukukuna inanıyoruz. Sorunlar ve anlaşmazlıklar sadece bu yolla çözülebilir" diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın toplantıya görüntülü olarak katıldığı bildirildi. Toplantının "Doğu Akdeniz'den Basra Körfezine uzanan bölgede güvenlik, sağlık, enerji ve çevre konularında işbirliğinin artırılmasını" hedeflediği kaydedildi.

Yunanistan, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan oluşan Forum'un toplantısına Ürdün, Irak ve Fransa da davet edildi.

Toplantıya Fransa, Irak ve Ürdün de davet edildi.Doğu Akdeniz'de Türkiye ile gerilim içindeki altı ülkenin oluşturduğu "Dostluk Forumu"nun ilk toplantısı Atina'da yapıldı.

Türkiye'ye karşı güç birliği

Devlet televizyonu ERT'ye konuşan Yunan diplomatik kaynaklar, Forum'un ilk dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili olarak, bu organizasyonun, "Yunanistan'ın Ortadoğu ve Körfez ile Balkanlar ve Avrupa'nın geri kalanı arasında köprü olarak oynadığı hayati önemi ortaya koyduğunu" belirtti.

Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, İsrail, İtalya ve Ürdün'ün geçen yıl Ocak ayında ilan ettiği Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumuda Eylül ayında atılan imzalarla resmi statü kazanmıştı. Forum, üye ülkeler arasında enerji alanında işbirliği ve Doğu Akdeniz doğal gazının Avrupa pazarlarına ulaştırılması için deniz altından boru hattı inşasını hedefliyor.

dpa,DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

